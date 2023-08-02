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        Orman yangını şüphelisi: Büyü bozmak için yaktım

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:27
        Orman yangını şüphelisi: Büyü bozmak için yaktım

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 10 dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili Fırat K. (25) gözaltına alındı. Fırat K., emniyetteki ifadesinde, Muğla'da büyü olduğunu ve büyüyü bozmak için çakmağıyla yangın çıkardığını söyledi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yangını çıkardıktan sonra ormandan kaçarken vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

        Menteşe ilçesinin Kızıldağ mevkiide 31 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında ormanda dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 4 uçakla havadan; 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 50 personel ile karadan müdahale edildi. Yarım saat süren müdahalenin ardından 10 dönümlük alan zarar gördü.

        70 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

        Başsavcılık tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. Çevredeki 70 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını Fırat K.'nin çıkardığını belirledi. Fırat K., polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Fırat K., polisteki ifadesinde, kafasında garip sesler duyduğunu, Muğla'da büyü olduğunu, büyüyü bozmak için ormana gidip, çakmağıyla yaktığını söyledi. Fırat K., ifadesinde, ormanı yakmasının ardından eve gidip, üzerini değiştirdiğini de anlattı.

        TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

        Öte yandan şüpheli Fırat K.'nin yangını çıkardıktan sonra ormandan kaçarken çevredekiler tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. Terör bağlantısı araştırılan Fırat K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

        2023-08-02 15:26:40

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