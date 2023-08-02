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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:45
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dönüş için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Gökhan Öztürk (22) hayatını kaybetti. Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'U' dönüşü için manevra yapan Ramazan Y.'nin idaresindeki 06 AB 6309 plakalı otomobilin sol arka kapısına, Gökhan Öztürk yönetimindeki 45 UB 3237 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Öztürk, yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaskı takılı olan Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının inlemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Sürücü Ramazan Y. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-02 15:44:55

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