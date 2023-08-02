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        Otomobilin çarpıp direğe sıkıştırdığı yayanın bacağı koptu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:44
        Otomobilin çarpıp direğe sıkıştırdığı yayanın bacağı koptu

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, yaya geçidinde beklerken, çarpan otomobilin sürükleyip yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdığı Oğuz Özbek'in (30) bacağı koptu.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi 123'üncü Sokak'tan, Atatürk Caddesi'ne doğru giden 48 YH 314 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut, direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yaya geçidindeki Oğuz Özbek'e çarpıp sürükleyerek yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağı kopan Özbek, ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Özbek'in hayati tehlikesinin bulunduğu, kopan bacağının ise yerine dikileceği bildirildi.

        Polis, sürücü Mehmet Turgut'u gözaltına aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-02 16:43:58

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