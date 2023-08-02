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        Motoryat alev alev yandı; 8 kişi tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:05
        Motoryat alev alev yandı; 8 kişi tahliye edildi

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoroyattaki 8 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından motoryat battı.

        Türkbükü açıklarında 12 metre uzunluğundaki motoryatta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Motoryattaki 8 kişi, ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Motoryat söndürme çalışmalarının ardından battı. Yangın, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-02 17:04:22

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