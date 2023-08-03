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        Bodrumspor filede 1'inci Lig'de

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:18
        Bodrumspor filede 1'inci Lig'de

        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)BODRUM Belediyesi Bodrumspor, kadın voleybolunda geçen sezon Play-Off´ları geçerek 1´inci Lig'e yükselen Fethiye Zirvespor´un haklarını devraldı. Yeşil-beyazlılar yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Ligi´nde mücadele edecek. Trendyol 1'inci Lig'deki futbol takımının başkanlığını geçtiğimiz günlerde kulüp hisselerinin hakim ortağı Fikret Öztürk'e devredip diğer branşlardaki görevini sürdüren Bodrum Belediye Bodrumspor Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, yapılan anlaşmadan dolayı Fethiye ekibine teşekkür etti. Rıza Karakaya, "Biz Sultanlar Ligi´ne çıkarak bu başarıyı tamamlamak istiyoruz. Bunun içinde 3 yıllık yol haritası yaptık. Bu sene amacımız 1´inci ligde tutunmak olacak" dedi.

        KARAKAYA: VOLEYBOLA AĞIRLIK VERECEĞİZ

        Yeni sezonda voleybol branşına ağırlık vereceklerini söyleyen Bodrum Belediye Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bodrumspor A.Ş.'deki yönetici arkadaşlarımla beraber görevimizden ayrıldık. Tredyol 1´inci Ligi başlıyor ve ilk maç Giresun deplasmanında olacak, Bodrumspor´umuza başarılar diliyoruz. Bizler de taraftar olarak her zaman maçlara gideceğiz, desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah güzel bir sezon olur ve başarılı bir şekilde ligi bitirirler. Dernekte görevimize devam ediyoruz. Burada birçok branşımız var 564 çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Amacımız bu rakamı çoğaltarak 1000´lere getirebilmek" diye konuştu.

        Karakaya, "Yönetim olarak kadın voleybol takımını kurmuştuk. Bölgeselde şampiyon olduk, 2´inci Lig'de Play-Off´ta elenmiştik. Fethiye Zirve´nin katılım haklarını devraldık ve 1´inci Lig'den devam ediyoruz. Fethiye Zirve Kulübü´ne ve yöneticilerine bize kolaylık gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Biz Sultanlar Ligi´ne çıkarak bu başarıyı tamamlamak istiyoruz. Bunun içinde 3 yıllık yol haritası yaptık. Bu sene amacımız 1´inci ligde tutunmak olacak. Her tutunacağız dediğimizde sürpriz yapmayı severiz. Belki önce Play-Off´a oradan da Sultan Ligi´ne çık a durumumuz olabilir. Kadın voleybol takımında Bodrum´a renk getireceğiz. Kulübümüzün ismi Bodrum Belediye Bodrumspor olarak devam edecek ve biz oyuncu kadromuzu kendimiz kuracağız. Adnan hocamız kendi ekibini kuruyor. Bütün gücümüzü voleybola aktaracağız" dedi.

        "FUTBOL HİSSELERİ DOKUNULMAZ HİSSE YAPILMALIYDI"

        Futbol branşında derneğin sahip olduğu yüzde 20´lik hisse payının dernek tarafından verilmesinin zor olduğunu söyleyen Karakaya, "Derneğimizde futbol yok A.Ş´deki görevimizden ayrıldık. Derneğin bu bütçeyle yüzde 20 içerisinde kalma durumu yok. Bu sene bütçe 250 milyon ve 300 milyona çıkabilir ve derneğin 60 milyon getirmesi lazım. Bunu derneğin verme durumu yok o yüzden bizde bir proje geliştirdik. Hisselerimizi belediyeye devredelim dedik. 1931 yılından beri kulübe hizmet edenler var, bizler yıllardır hizmet ediyoruz. Bizlerin bu emeğinin karşılığında da hisseler dokunulmaz hisse yapılmalıydı. Bugüne kadar yapılmadı. İnşallah böyle bir karar alırlar. Talebimiz bu, Bodrum halkı da bunu istiyor. Bodrum Belediyesi veya derneği bu projeden çıkarıldığı zaman proje çöker" diye konuştu.

         DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

        2023-08-03 14:17:13

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