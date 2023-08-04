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        Fethiyespor'a Galatasaray'dan stoper

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:03
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        Fethiyespor'a Galatasaray'dan stoper
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        FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig'de Fethiyespor, yeni sezon öncesi Galatasaray'dan 22 yaşındaki stoper Işık Kaan Arslan'ı kadrosuna kattı. Muğla ekibi kariyerine Galatasaray altyapısında başlayıp, Sarıyer, Ergene Velimeşespor'da da forma giyen oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı. Fethiyespor iç transferde de geçen sezonun yıldızlarından Selçuk Alibaz ile anlaşma sağladı. Daha önce Süper Lig'de Eskişehirspor ve Konyaspor'da görev yapan 33 yaşındaki gurbetçi orta saha Selçuk, geçen sezon 31 maçta forma giyerek 10 gol attı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

        2023-08-04 12:02:50

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