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        Bodrum'da su isale hattı patladı, cadde suyla doldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:55
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        Bodrum'da su isale hattı patladı, cadde suyla doldu
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattı patladı. Bölgedeki bazı iş yerlerini su basarken, çöken yolda çukur oluştu.

        Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bugün saat 07.30 sıralarında ana isale hattı patladı. Patlamayla birlikte cadde suyla dolarken, bölgede bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Patlama nedeniyle asfaltta çukur oluştu, caddeyi kullanan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı. Bu arada, isale hattında aynı bölgede daha önce 10 kez, kent genelinde ise 2014 yılından bu yana yaklaşık 3 bin patlama yaşandığı belirtilirken, patlak nedeniyle bazı mahallerde su kesintisi yaşandığı bildirildi.

        MUSKİ'DEN AÇIKLAMA

        MUSKİ Genel Müdürlüğü´nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bodrum Bitez DSİ ana isale hattında cuma günü sabah 07.30 sıralarında patlak meydana geldi. Oluşan arıza nedeniyle Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamheneleri ve Yaka mahallerinde 24 saati aşan su kesintisi beklenirken MUSKİ ekipleri arızaya anında müdahale etti. Ekipler patlağın meydana geldiği ilk andan itibaren vanaları kapatarak hattın tahliyesine başladı ve suyun borulardan boşaltılmasının ardından kazı çalışmalarına başlayarak patlayan boruyu yenisi ile değiştirdi" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-04 14:54:12

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