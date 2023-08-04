Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, 2 yaralı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Kara (54) ve arkasındaki yolcu konumunda bulunan Samet Baş (18) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kısı ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Menteşe'nin Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan İlyas Kördemir (47) idaresindeki 48 E 2014 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Kara'nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde, Kara ve arkasında yolcu olarak bulunan Samet Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İlyas Kördemir ile yanında bulunan kızı E.K. (18), Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosikletteki 2 kişinin yasak olmasına rağmen refüjden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve kasklarının bulunmadığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-08-04 22:16:02