Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Kara (54) ve arkasındaki yolcu konumunda bulunan Samet Baş (18) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kısı ise yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Menteşe'nin Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan İlyas Kördemir (47) idaresindeki 48 E 2014 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Kara'nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde, Kara ve arkasında yolcu olarak bulunan Samet Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İlyas Kördemir ile yanında bulunan kızı E.K. (18), Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Motosikletteki 2 kişinin yasak olmasına rağmen refüjden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve kasklarının bulunmadığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-04 22:16:02

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da içme suyu hattında patlama meydana geldi
        Bodrum'da içme suyu hattında patlama meydana geldi
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bodrum'da su isale hattı patladı, cadde suyla doldu (2)
        Bodrum'da su isale hattı patladı, cadde suyla doldu (2)
        Yolcunun valizinden 1 kilo 370 gram uyuşturucu çıktı
        Yolcunun valizinden 1 kilo 370 gram uyuşturucu çıktı
        Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
        Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
        Otomobilin çarpmasıyla kopan bacağı yerine dikilemedi
        Otomobilin çarpmasıyla kopan bacağı yerine dikilemedi