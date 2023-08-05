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        Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a sahnede doğum günü sürprizi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:00
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        Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a sahnede doğum günü sürprizi
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, konser veren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, kendisini dinleyen Orhan Gencebay'ın doğum gününü sahnede kutlayıp, sanatçının şarkılarını seslendirdi. Programda, Gencebay için pasta kesildi.

        Bodrum'da bir restoranda sahneye çıkan Özcan Deniz, şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Deniz, misafirlerini zaman zaman hareketli parçalarıyla coşturdu, bazen de romantik şarkılarla hüzünlendirdi. Gecenin konuğu ise arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay'dı. Önceki akşam doğum günü olan Gencebay'a sürpriz yapıldı. Özcan Deniz, sanatçıya yönelik tebrik ve övgü dolu sözlerinin ardından kendisinin de 'Orhan Gencebay Bir Ömür' albümünde söylediği 'Vazgeç Gönlüm' ve 'Bir Teselli Ver' şarkılarını seslendirerek, Gencebay'ın doğum gününü kutladı. Orhan Gencebay, kendisi için hazırlanan pastayı hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte kesti. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-05 10:59:44

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