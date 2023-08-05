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        Bodrumspor devleri ağırlamak istiyor

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:43
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        Bodrumspor devleri ağırlamak istiyor
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        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrum Spor, yeni sezonda hem Türkiye'nin en büyüklerini Bodrum'da ağırlamak hem de Avrupa hedeflerine seyircisi önünde yürümek istiyor. Kulüp iç saha maçlarını oynadığı 1250 koltuk kapasitesine sahip Bodrum Spor Salonu'nun kapasite artırımı için çalışmalara başlarken, konuyla ilgili Basketbol Federasyonu ile görüştüklerini belirten Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Basketbol Federasyonumuzun bize anlayış göstermesini bekliyoruz. İç saha maçlarını Muğla Menteşe'deki salonda oynamak durumda kalacağız. Oysa biz Bodrum takımıyız ve Bodrum'da oynamak istiyoruz. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

        TARAFTARIMIZI DEVLERİ İZLEMEYİ HAK EDİYOR

        Basketbol gibi sevilen bir sporu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da oynamak ve ülkemizi temsil etmek istediklerini vurgulayan Çağlar, "Biz 20 ay önce bu yola başladık ve kulübümüzü kurduk. 20 ayda geldiğimiz nokta NBA takımlarının bile imreneceği başarı öyküsü diyebilirim. Parkeye her çıktığımızda büyük mücadele içine girdik, derdimiz sadece skor değil kaliteli bir oyuna imza atmaktı ve alın teri ile skora imza atmaktı. Bunu tek başımıza başarmadık. İki sezondur bize destek veren koca yürekli Çağdaş Bodrum Spor taraftarı parkede her zaman yanımızda idi. Biz, bunu Bodrum'da bize gönül veren, inanan, destekleyen ve sorgusuz sualsiz her maçımızda yanımızda olan Bodrumlu basketbolseverler ile başardık. Şimdi taraftarımızın Türkiye'nin devleriyle oynayacağımızı maçlarımızı da izlemesini istiyoruz, çünkü bunu hak ettiler" dedi.

        "SPONSORLUK GELİRİMİZ DE OLUMSUZ ETKİLENECEK"

        Salon kapasitesini artırarak 2 bin 500 kişiye çıkarmak üzere ciddi yatırımlı bir projeyi de federasyona sunduklarının bilgisini paylaşan Çağlar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mevcut kapasitemiz 1250 kişi, bu sayıyı artırmak üzere sunduğumuz projeye hala onay bekliyoruz. O zamana kadar onay çıkmazsa Muğla Menteşe'de oynayacağız. Öte yandan bu işin bir de maddi kaygısı var. Takımın Süper Lig'de kalması ve sürdürülebilirliği için sponsorluk anlamında özel sektörden destek gerekiyor. Sadece saha içi koltuklardan 10 milyon TL'ye yakın kombine geliri bekliyoruz. Bu parayı içerden koyacağız. Bu durum sürdürülebilir değil. Bu işi teşvik etmek istiyorsak önünü açmak gerekiyor. Bu konuda yönetmeliğin de değişmesi gerekiyor. İl ve ilçe takımlarının ayrı salon yönetmeliği olması lazım. Eğer bu sene bize izin vermezlerse İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa şehirlerinin ilçeleri hariç salonu olmayan hiçbir ilçe takımı ve yatırımcı bu yola baş koymasın. Çünkü devletimiz de salon konusunda talebe yetişemiyor durumda. Sonuçta 70'e yakın altyapı oyuncumuz var ve bu oyunculara A takımı hedeflememiz gerekiyor. Bu takımın Süper Lig'de kalması herkesin maddi manevi kazanması demek. Bu iş Bodrum'da olursa ve Bodrum'a değer katarsa kıymetli. Bodrum'un bu anlamda kısa zamanda basketbol şehri olacağına inanıyorum."

        Hedeflerinin Süper Lig´te kalıcı olmak olduğunu söyleyen Başkan Çağlar, "Çok sağlam bir kadromuz var. Begovic dahil üç tane Amerikalı oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Bu kadro ile sürpriz büyük takım galibiyetleri olacağına inanıyorum. Mümkünse Play-Off'u da zorlamak istiyoruz. Play-Off'a kalırsak seneye Avrupa kupalarında oynama hakkı da kazanabiliriz" dedi.

         DHA-Spor Türkiye-Muğla

        2023-08-05 11:42:37

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