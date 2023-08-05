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        Fethiyespor'a genç gol kralı geldi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:38
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        Fethiyespor'a genç gol kralı geldi
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        FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Ankaragücü formasıyla geçen sezon altyapıda gol kralı olan 20 yaşındaki santrfor Furkan Ceylan'la sözleşme imzaladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu U19 Elit Ligi'nde Ankaragücü forması altında 20 maçta 17 gol atarak gol kralı olan Furkan Ceylan ile kulübümüz 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisine Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla

        2023-08-05 12:37:26

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