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        Bodrum'da kayalıklara oturan gulet battı, 3 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 16:03
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        Bodrum'da kayalıklara oturan gulet battı, 3 kişi kurtarıldı
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara oturan 15 metre uzunluğundaki gulet battı. Teknedeki 3 kişiyi, bölgeden geçen başka teknedekiler kurtardı.

        Bodrum'da Haremtan Koyu'nda kıyıya yakın noktada seyir halinde olan 'Gülden Irmak' isimli gulet, saat 11.00 sıralarında kayalıklara oturdu. 15 metrelik tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Teknedeki 3 kişi, bölgeden geçen başka teknedekiler tarafından kurtarıldı. Tekne ise halatla başka tekne tarafından çekildi. Ancak, gövdesi zarar gören gulet, kayalıklardan kurtulduktan sonra su almaya başladı. Yarıya kadar suya gömülen gulet, Haremtan Koyu sahiline yakın bir noktaya kadar çekildi. Bu süreçte iyice su alan tekne tamamen battı.

        Teknenin yeniden su üzerine çıkarılması için ayrıca çalışma yapılacağı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-05 16:02:29

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