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        Muayene ettiği kızın cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:55
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        Muayene ettiği kızın cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı
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        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde muayene ettiği E.Ç. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor Ufuk S. (31) gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Menteşe'de oturan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-06 11:54:03

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