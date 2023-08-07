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        Bodrum FK, Ganalı futbolcu Haqi Osman ile anlaşmaya vardı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:16
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        Bodrum FK, Ganalı futbolcu Haqi Osman ile anlaşmaya vardı
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        BODRUM, (DHA) Sezonun ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Giresunspor deplasmanına çıkacak Bodrumspor, transferde daha önce Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor formalarını giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu Haqi Osman ile anlaştı.

        Geçen sezonun ikinci yarısında 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Yeni Malatyaspor'dan transfer olduğu Çaykur Rizespor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan genç oyuncunun 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

        KULÜBÜN İSMİ DEĞİŞTİ

        Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de play-off finali oynamayı başaran Bodrumspor'un ismi değişti. Yeni sezon öncesi 12 yıl başkanlık koltuğunda oturan Rıza Karakaya'nın görevini kulüp hisselerinin hakim ortağı Fikret Öztürk'e devrettiği yeşil-beyazlıların ismi Bodrum FK oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayıyla TFF'nin resmi internet sitesi de isim değişikliğini yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-08-07 12:16:00

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