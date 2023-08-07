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        Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un yatı Bodrum'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:10
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        Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un yatı Bodrum'da
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'ın 500 milyon pound değerindeki yatı 'Blue', Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirledi.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a lüks yatlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, geçen yıl Almanya'da inşa edilen ve dünyanın en büyük 5'inci yatı olduğu ifade edilen 160 metre uzunluğundaki, 22,5 metre genişliğindeki 'Blue' isimli yat, sabah saatlerinde Bodrum açıklarına demirledi. İngiltere'nin futbol kulüplerinden haziran ayında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi Final Maçında İtalya ekibi İnter'i yenerek kupayı kazanan Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu öğrenilen yatta 24 kabinde 48 misafirin ağırlanabildiği belirtildi. Cayman Adaları bayraklı yatta 2 helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu, jakuzi gibi imkanlar bulunuyor. Bodrum'a demirleyen yatta Şeyh Mansur'un olup olmadığı ise bilinmiyor.

        GATES'İN YATI LANA DA BODRUM'A GELDİ

        Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in 'Lana' isimli yat, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezon başında Bodrum'a geldi. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Lana isimli yat, Bodrum açıklarına demirledi. 200 milyon dolar değerindeki yatın haftalık kirasının 1.8 milyon avro olarak olduğu ifade ediliyor. Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan Lana, kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli. Yatta kimin ya da kimlerin olduğu ise açıklanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-07 19:09:43

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