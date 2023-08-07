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        Milas'ta makilik yangını büyümeden söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:14
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        Milas'ta makilik yangını büyümeden söndürüldü
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile yarım saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 dönüm alan zarar gördü.

        Dibekderesi yakınlarında saat 18.00 sıralarında makilikte yangın çıktı. Alevleri görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yanan bölgeye havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevler, yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm alanın  zarar gördüğü bildirilirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

        2023-08-07 19:13:30

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