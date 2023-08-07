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        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 23:12
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        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı (2)
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        DOKTORA TAHLİYE, GENÇ KIZA İSE İFTİRA SUÇUNDAN SORUŞTURMA 

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde E.Ç.,'yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Ufuk S.'nin tahliyesine karar verildi. 

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede; E.Ç.'nin, Ufuk S.'yi kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu söyledi.  

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç., hakkında iftira suçundan kamu davasının açılacağı bildirildi. (DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

        2023-08-07 23:11:59

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