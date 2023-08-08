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        MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:27
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        MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
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        MUĞLA'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.Ula'nın Gölet mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.00 sıralarında  yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.Görüntü Dökümü

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        Havadan Yangından görüntüHaber: Cavit AKGÜN / Kamera: MUĞLA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Muğla

        2023-08-08 12:26:16

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