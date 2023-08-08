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        Bodrum'da su sorunu sürüyor, mahalleli çözüm bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:11
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        Bodrum'da su sorunu sürüyor, mahalleli çözüm bekliyor
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar susuzlukla mücadele ediyor. Su kesintilerinin yaşandığı Çırkan Mahallesi'nde vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini isterken, muhtar Coşkun Ünlü ise kendisine ait tankerle mahalleliye su dağıtmayı sürdürüyor.

        Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum'da, ana isale hatlarında meydana gelen patlakların da etkisiyle yaz aylarında su kesintileri arttı. Çok sayıda mahallede suların kesik olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yaklaşık 1 aydır suların akmadığı belirtilen Çırkan Mahallesi'nde vatandaşlar mağdur oldu. Su olmadığı için temizlik ve hijyen konusunda da büyük sıkıntı çektiğini söyleyen mahalleli sorunun bir an çözülmesini istediklerini söyledi. Mahalle muhtarı Coşkun Ünlü kendisine ait 28 tonluk tankerle vatandaşlara haftalardır su dağıtmaya devam ediyor. Mahalleli damacanalara doldukları su ile ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

        'İNSANLARIN TUVALETE DÖKECEK SUYU YOK'

        Haftalardır devam eden kesintiye çözüm bulunamadığını söyleyen Muhtar Ünlü, "Bu konuyu dile getirmekten yorulduk, diyecek bir kelime de bulamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ciddi anlamda bir sıkıntı var. Patlakları tamir etmek 15 gün sürüyor ve bu sürede vana açılıp, kapandığı için sıkıntı artıyor. İnsanlar burada mağdur oluyor. Hayvanlar aç, susuz. Kendi imkanlarımızla su sorununu gidermeye çalışıyoruz ama bu durum daha ne kadar sürecek? Yetkililerden destek istiyoruz. Belde belediyelerimizi geri istiyoruz. Hiçbir zaman bu kadar uzun süre susuzluk yaşamadık. Sadece Bodrum değil, Muğla genelinde büyük sıkıntı var. Kuyulardan suyu alıyoruz, mazotu kendimiz karşılıyoruz. İnsanlar bunalmış durumda, tuvalete dökecek su yok. Parayla su alıyor" dedi.

        'PARAYLA ALDIĞIM SUYU KEDİLERE VERİYORUM'

        Konacık Mahallesi'nde oturan Veli Kurt ise "35 yıldır Bodrum'da, 20 senedir Konacık Mahallesi'nde yaşıyorum. Parayla aldığım damacana suyla kedilerime, hayvanlarıma su veriyorum. Banyo yapamıyoruz. Yaşadığımız bu durumdan ve susuzluktan bıktık, insana değer veren yok. Suyun siyaseti olmaz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-08 15:10:28

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