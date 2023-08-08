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        Bodrum'da isale hattı patladı, motosiklet sürücüsü ve köpeği yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:13
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        Bodrum'da isale hattı patladı, motosiklet sürücüsü ve köpeği yaralandı
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattında meydana gelen patlama sırasında yoldan geçen motosikletli ile bir köpek, metrelerce havaya fırladı. Olayda sürücü ile köpek yaralandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde meydana geldi. Bitez-Ortakent yolunda ana su isale hattında meydana gelen patlama sırasında ortaya çıkan taşkın su, olay sırasında 48 VS 181 plakalı motosikletiyle yoldan geçen Serkan Özbey ve köpeği havaya fırlattı. Özbey ve köpek yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve belediyeye bağlı veteriner hekim sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Serkan Özbey hastaneye, köpek ise veteriner tarafından belediyeye götürüldü. Patlama sırasında akan su ile asfaltta çökme oluştu, yol kullanılamaz hale geldi. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken, hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlattı.

        BODRUM BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

        Yaşanan olayla ilgili Bodrum Belediyesi'nde açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bitez-Ortakent yolunda DSİ içme suyu isale hattında yaşanan patlama nedeniyle bir vatandaşımız yaralanmış ve Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altında olan yaralı vatandaşımız hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin sürdüğü bildirilirken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hastanede ziyarette bulunmuştur. Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin çalışmaları bölgede devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-08 21:12:38

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