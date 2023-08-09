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        Bodrum'da motosiklet sürücüsü ve köpeğinin yaralandığı su isale hattındaki patlama kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:50
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        Bodrum'da motosiklet sürücüsü ve köpeğinin yaralandığı su isale hattındaki patlama kamerada (2)
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        YARALANAN SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, patlayan su isale hattı nedeniyle motosikletle seyir halindeyken köpeğiyle havaya fırlayan ve yaralanan Cemal Serkan Özbey (42), yaşadıklarını anlattı. Olay sırasında köpeğiyle işe gittiğini anlatan Özbey, "Motosikletimle yolda giderken birden su akmaya başladı. Sudan kaçıp yoluma devam etmek isterken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu motor sağ tarafa doğru fırladı bu sırada köpeğimle düştük. Ayağımdan yaralandım, şu an üzerine basarken güçlük çekiyorum. Köpeğim de yaralandı. Kız arkadaşım köpeğimi veterinere götürdü, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. İkimize de bir şey olmadığı için şükrediyorum. Bu işin müsebbibi kimse, hangi kurumsa, bunlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır. Avukatım bu konuyla ilgilenecek, sorumlularından şikayetçi olacağız. Motosikleti henüz bir ay önce almıştım. Motosikletim de hasar aldı" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-09 17:49:35

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