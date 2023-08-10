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        'Yedek paraşüt' hayatını kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:16
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        'Yedek paraşüt' hayatını kurtardı
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        Cavit AKGÜN -Sedat ÜNAL/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1900 metresindeki pistten tekli atlayış yaptığı sırada ipi dolanan pilot, son anda yedek paraşüt ile kayalıklara iniş yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıkan ve hazırlıklarını tamamlayan paraşüt pilotu, ipinin dolanması ile hızla düşüşe geçti. Yere metreler kala yedek paraşütünü açıp, kayalıklara inen pilotun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Pilot, olaydan yara almadan kurtuldu.(DHA) ,DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN Sedat ÜNAL

        2023-08-10 17:15:40

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