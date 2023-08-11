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        Bodrum FK'dan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Atatürk forması

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:32
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        Bodrum FK'dan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Atatürk forması
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        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Bodrum FK, 2023-2024 sezonu formalarını sosyal medya hesaplarından tanıttı. Yeşil-beyazlı kulübün Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel tasarlanan Atatürk forması büyük beğeni topladı. Formanın göğüs bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerinin ön plana çıkması görenleri duygulandırdı. Bodrum FK'nın bu sezon için hazırlanan 4 yeni formasında en büyük alkışı Atatürk temalı forma aldı.

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel yapılan Mustafa Kemal Atatürk formasının tanıtımında Gökdeniz Bayrakdar ve Cenk Şen kameralar karşısına geçti. Forma tanıtımı için ayrıca Atatürk özel klibi hazırlandı. Bodrum FK formayı sosyal medya hesaplarından, "Göğsümüzüde bir çift mavi göz, izindeyiz Atam söz!" mesajıyla paylaştı. Forma büyük beğeni toplarken, beyaz formanın üzerinde bulunan Atatürk'ün mavi gözleri görenleri kendine hayran bıraktı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Atatürk görselleriyle hazırlanan forma tanıtım klibi

        DHA-Spor Türkiye-Muğla

        2023-08-11 10:31:10

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