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        Bodrum'da maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:47
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        Bodrum'da maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilikte çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

        Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilikte, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla alevler, daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında, 15 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-12 13:46:56

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