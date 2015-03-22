Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen Aysu Türkoğlu, Bodrum'a döndü

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'nden sonra Kuzey Kanalı'nı geçerek adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Bodrum´a dönen Türkoğlu, havalimanında ailesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sevenlerinin coşkulu katılımıyla bando eşliğinde karşılandı.

29-30 Temmuz 2022'de 21 yaşındayken İngiltere Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçen ve bunu başaran en genç Türk sporcusu olan Aysu Türkoğlu, yeni hedefi Kuzey Kanalı'nı geçerek adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 9 Ağustos´ta Aysu Türkoğlu, Türkiye saatiyle 07.44'te İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı. Yüzüş sırasında Türkoğlu zaman zaman denizanaları ile tehlikeli bölgelerden geçti. 40 kilometrelik uzun parkurda Aysu'ya bazı anlarda yunuslar da eşlik etti. Deniz suyu sıcaklığı 13 derecelerde seyrederken Aysu hedefi için kulaç atmaya devam etti. Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakikanın sonunda Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın unvanına sahip oldu.

AYSU´YA COŞKULU KARŞILAMA

Bodrum-Milas Havalimanı'nda Aysu Türkoğlu için coşkulu karşılama yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkoğlu´nun ailesi, Bodrumspor Derneği Yüzme Şubesi ve onlarca seveninin katıldığı karşılamada eğlenceli anlar yaşandı. Bando eşliğinde karşılanan Aysu'ya çiçek takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı karşılamada Aysu sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Türkoğlu ve sevenleri havalimanı önünde bando eşliğinde oynayarak anın tadını çıkardı.

AYSU TÜRKOĞLU: BEN SADECE YÜZMEME ODAKLANDIM

Başarısından dolayı kendisini tebrik edenlere teşekkür eden Aysu Türkoğlu, "Çok mutluyum, bütün ailem burada. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında bunu başarabilmek ekstra gurur verici bir şey. Bundan dolayı da çok mutluyum. Çok zor bir parkur ve buna hazırlanırken de bunun farkındaydım. Oraya girdiğimde bütün her şey durmuş oldu ve ben sadece yüzmeme odaklandım. Öncesinde yaptığım hazırlıklar bunu başarıyla sonuçlandırmama yetecek durumdaydı. Oradan bana herkesin desteği, mesajları bana çok büyük bir güç verdi. Geçen seferki geçişime göre çok daha iyi durumdayım. Omzumda çok az bir ağrı var onun dışında şükürler olsun hiçbir problemim yok. Bundan sonraki hedef Seven Ocean parkurlarını tamamlamak" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Bugün çok mutluyuz. Sağ olsun Aysu Bodrum´u, Türkiye´yi, Atasını dünyanın her mecrasında çok iyi temsil ediyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. O bizim kızımız. Çok zor şartlarda mücadele etti, daha önceki başarısını da biliyoruz. Bu sefer zor parkuru başarıyla bitirdi. Bütün dünya ilgiyle izledi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havalimanı´ndan çıkış yapan Aysu´dan detay

-Karşılamaya gelenlerden detay

-Bando eşliğinde eğlenenlerden detay

-Aysu´nun açıklaması

-Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklaması

-Genel ve detay görüntü

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-08-14 19:12:35