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        Bodrum'da 51 kaçak göçmen kurtarıldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:18
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        Bodrum'da 51 kaçak göçmen kurtarıldı
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 51 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Ağustos'ta saat 01.55 ve 05.15'te Bodrum açıklarında fiber tekne ve lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği toplam 51 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-15 11:17:34

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