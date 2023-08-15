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        Bodrum FK'da Oğuzhan gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:23
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        Bodrum FK'da Oğuzhan gitti
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        BODRUM, (DHA)MUĞLA'nın futbolda 1'inci Lig'deki temsilcisi Bodrum FK, genç forveti oğuzhan Doğan'la yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, "Futbolcumuz Oğuzhan Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Doğan´a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

        Bodrum'da 2'nci Lig'de şampiyon olan kadroda forma giyen isimlerden olan 23 yaşındaki forvet Oğuzhan, 2 yıllığına geçen sezon kiralık oynadığı Serik Belediyespor'a imza attı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-08-15 11:22:32

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