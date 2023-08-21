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        Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:14
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        Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada (2)
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        15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE  9 BİN 310 LİRA CEZA

        Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kasksız sürücüsünün üzerine yüzüstü yatarak kullandığı motosikletin plakasını tespit etti. 48 RV 420 plakalı motosikletin sürücüsünün de F.E.G. (15) olduğu belirlendi. F.E.G.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'koruyucu kask kullanmamak' ve 'araç muayenesi yaptırmamak' suçlarından toplam 19 bin 310 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten menedildi. F.E.G. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

        Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

        2023-08-21 15:22:40

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