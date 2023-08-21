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        Milas'taki festivalde 50 bin Euro'luk bronz heykelin başı çalındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:10
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        Milas'taki festivalde 50 bin Euro'luk bronz heykelin başı çalındı
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        Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde düzenlenen Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'ndeki 'Kuşlar' isimli sergide yer alan sanatçı Ender Güzey'e ait bronz heykelin başı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bronz heykelin 50 bin Euro değerinde olduğunu belirten Güzey, "Heykele ait parçaların hurdacılara satılmasından korkuyorum" dedi. Jandarma ekipleri, hırsızlığı yapan  kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

        Her yıl binlerce flamingonun barındığı Tuzla Sulak Alanı'na ev sahipliği yapan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde 1820 Ağustos tarihleri arasında Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali yapıldı. Bodrum'da yaşayan Ressam ve heykeltıraş Ender Güzey ile sanatçı arkadaşları da festival kapsamında 'Kuşlar' isimli bir sergi açtı. Sergide yer alan Güzey'e ait 30 kilogram ağırlığındaki bronz heykelin başı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dün gece saatlerinde çalındı. Sabah sergi alanına giden Güzey, hırsızlığı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, heykelin başını çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

        'HURDACILARA SATILMASINDAN KORKUYORUM'

        Bronz heykelin 50 bin Euro değerinde olduğunu belirten Güzey, heykelin parçalarının hurdacılara satılmasından korktuğunu söyledi. Güzey,  "Festival kapsamında kurguladığım sergide bana ait birkaç eser de yer alıyor. Onlardan biri de 30 kilogram ağırlığındaki heykeldi. Dün gece güvenlik olmasına rağmen sabah geldiğimde heykelin başı ve sarkaçlarının çalındığını gördüm. Durumu jandarma ekiplerine bildirdim. Heykeli çalan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatıldı. Umarım bir an önce esere ait parçalar bulunur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

        2023-08-21 18:09:46

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