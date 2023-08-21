Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 19.00 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

        2023-08-21 19:36:11

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı
        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Talisca kadroya alınmadı
        Talisca kadroya alınmadı
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Halka kazası
        Halka kazası
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?

        Benzer Haberler

        Muğla'da festivalde sergilenen heykelin bronz parçaları çalındı
        Muğla'da festivalde sergilenen heykelin bronz parçaları çalındı
        Milas'taki festivalde 50 bin Euro'luk bronz heykelin başı çalındı
        Milas'taki festivalde 50 bin Euro'luk bronz heykelin başı çalındı
        Bodrum'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Bodrum'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada (2)
        Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada (2)
        Muğla'da motosikletinde yatar halde seyreden sürücüye ceza kesildi
        Muğla'da motosikletinde yatar halde seyreden sürücüye ceza kesildi
        Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada (2)
        Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada (2)