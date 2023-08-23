Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da içme suyunda 'salgın riski' uyarısı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:49 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da içme suyunda 'salgın riski' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'da ana su isale hatlarında yaşanan patlaklara dikkati çekip, "İçme suyu boru hatlarında patlakların olması; hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor" dedi.

        Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesini besleyen Geyik ve Mumcular barajlarında Kurban Bayramı tatilinde yüzde 37 olan su seviyesi, yüzde 25'e geriledi. İlçede ayrıca ana su isale hatlarında yaşanan patlaklar nedeniyle bazı mahallerde su kesintileri yaşandı. Patlaklar nedeniyle yüzlerce metreküp suyun boşa aktığını ifade eden MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, patlakların neden olduğu su kaybının yanı sıra içme suyu hatlarında salgın riski oluşabileceğini söyledi. Doç. Dr. Özçelik, "İçme suyu boru hatlarında patlakların olması; hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Hat boyunca yetkililerce çeşitli zaman aralıklarında kontroller yapılıyor ama vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. İletim ve dağıtım hatlarında meydana gelecek patlaklar, deprem bölgesinde içme suyu konusunda yaşanan duruma bir benzer riski gündeme getiriyor" dedi.

        'ALTYAPI SORUNLARI KONTROLDEN ÇIKTI'

        Bodrum'da altyapı sorunlarının arttığını belirten Doç. Dr. Özçelik, şunları söyledi:

        "Bodrum'un altyapı sorunlarının kontrolden çıktığını söyleyebiliriz. İçme suyu iletim hattı hemen her gün çeşitli noktalarda patlıyor. Kış aylarında şiddetli yağış olmaması nedeniyle taşkınlara yol açmıyor ancak bir yandan da kuraklıkla karşı karşıyayız. Kuraklıkla beraber içme suyu hatlarında meydana gelen patlaklar, yüzlerce metreküp suyun boşa akmasına sebebiyet veriyor. Bu su maliyetlerini arttırırken; diğer taraftan da can ve mal kaybı risklerini de beraber getiriyor. Bodrum'a tankerlerle şehir merkezlerine su getirir hale geldik. Önümüzdeki dönemlerde altyapı sorunları aşılmazsa; insanların buraya gelmesi ve Bodrum'un marka değerinin zarar görmesi söz konusu. Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyeleri yüzde 25 civarlarına kadar düşmüş durumda. Bu barajlardan Bodrum'a verilecek tahsisat hali hazırda bitti, ilave tahsisatla sürdürülmeye çalışılıyor. Bodrum'un yer altı su seviyesi oldukça düşük. Bir yandan tüketim artarken; boru hatlarındaki patlaklarla oldukça zor günlerle karşı karşıyayız. Bodrum'un marka değerinin korunması için altyapı sorunlarının bir an önce aşılması gerekiyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-23 09:48:55

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Manchester'a gidiyor!
        Manchester'a gidiyor!
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması

        Benzer Haberler

        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
        Milas'taki festivalde çalınan 50 bin Euro'luk bronz heykelin başı, gölde bu...
        Milas'taki festivalde çalınan 50 bin Euro'luk bronz heykelin başı, gölde bu...
        Muğla'da festivalde sergilenen heykelin kaybolan bronz parçaları bulundu
        Muğla'da festivalde sergilenen heykelin kaybolan bronz parçaları bulundu
        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Fethiye'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Fethiye'de ziyaretlerde bulundu
        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü