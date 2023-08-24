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        Muğla'da VIP araçlarla göçmen kaçakçılığı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:33 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:34
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        Muğla'da VIP araçlarla göçmen kaçakçılığı
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        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için göçmenleri VIP araçlarla taşıdıkları ortaya çıktı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye'den Yunan adalarına göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. İstanbul'dan yola çıkan 2 VIP araç ve 1 otomobil, Köyceğiz'in Döğüşbelen mevkisindeki ormanda durduruldu. VIP araçlarda yapılan aramada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Y.K. (25), B.Ö. (41) ve A.D. (25), sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks araçlarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-24 14:32:11

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