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        Muğla'nın 9 ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:39 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:40
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        Muğla'nın 9 ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı
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        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın 9 ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum, Datça, Milas, Menteşe, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 28 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 66 gram kubar esrar, 5 gram reçine esrar, 4 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 5 kök Hint keneviri, 87 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-24 14:38:01

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