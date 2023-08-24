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        Polis memuru, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından bıçaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:11 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:12
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        Polis memuru, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından bıçaklandı
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde minibüs şoförü ile yolcular arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi, bıçakla bacağından yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Eski Otogar'da meydana geldi. Yalıkavak minibüsünün şoförü T.E. ile aracın zamanında kalkmadığını öne süren yolcular arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı gören trafik polisleri, araya girdi. Bu sırada polislerden biri, T.E. tarafından bacağından bıçaklandı. Bacağında 10 santimlik kesik oluşan polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü T.E. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-24 15:10:21

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