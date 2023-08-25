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        Bodrumspor Başkent'te sahaya çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:54 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:54
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        Bodrumspor Başkent'te sahaya çıkacak
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        BODRUM, (DHA)BİRİNCİ Lig'in ilk iki maçında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yenip evinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrumspor yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Ankara Aktepe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Feridun Daldaş yönetecek.

        Konuk Bodrumspor'da Mohammed, Kenan ve Süleyman forma giyemeyecek. İlk 2 haftada 4 puanı hanesine yazdıran Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini söyledi. Taşdemir, "İyi futbol oynayıp, istediğimiz skoru almak istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-08-25 10:53:28

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