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        Çağdaş Bodrum Spor'da endişeli bekleyiş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:07 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:08
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        Çağdaş Bodrum Spor'da endişeli bekleyiş
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        Fırat AKAY/BODRUM,(DHA) - Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşıp, ikinci hafta seyircisinin önünde Anadolu Efes'i konuk edecek Çağdaş Bodrum Spor, rakibini hangi salonda konuk edeceğinin kesinleşmemesi nedeniyle endişeli bir bekleyiş içerisinde. Kurulduğu tarihten itibaren 20 aylık süreçte 2'nci Lig'den Süper Lig'e yükselen Bodrum ekibinin geçen sezon oynadığı Bodrum Spor Salonu'nun akıbeti halen belli değil.

        Basketbol gibi sevilen bir sporu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da oynamak ve ülkemizi temsil etmek istediklerini vurgulayan Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, "Biz 20 ay önce bu yola başladık ve kulübümüzü kurduk. 20 ayda geldiğimiz nokta NBA takımlarının bile imreneceği başarı öyküsü diyebilirim. Parkeye her çıktığımızda büyük mücadele içine girdik, derdimiz sadece skor değil kaliteli bir oyuna ve alın teri ile alınan skora imza atmaktı. Bunu tek başımıza başarmadık. İki sezondur bize destek veren koca yürekli Çağdaş Bodrum Spor taraftarı parkede her zaman yanımızdaydı."

        "Biz bunu, Bodrum'da bize gönül veren, inanan, destekleyen ve sorgusuz sualsiz her maçımızda yanımızda olan Bodrumlu basketbol severler ile başardık. Şimdi taraftarımızın Türkiye'nin devleriyle oynayacağımızı maçlarımızı da yine kendi salonumuzda izlemesini istiyoruz, çünkü bunu hak ettiler. Türkiye Basketbol Federasyonu'muzun bize anlayış göstermesini bir kez daha rica ediyoruz. Netlik kazanan maç takvimimiz ile belirsiz olan iç saha maçlarını Bodrum'da oynamak istediğimizi, bunu tüm Bodrum halkı adına yenileyerek belirtmek istiyorum. Diğer Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Talebimize olumlu yanıtı bir an önce bekliyoruz" dedi.

        DHA-Spor Türkiye-Muğla

        2023-08-25 11:06:10

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