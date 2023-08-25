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        Bodrum'da maki yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:43 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:44
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        Bodrum'da maki yangını (2)
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        KONTROL ALTINA ALINDI

        Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisinde, saat 18.30 sıralarında çıkan maki yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 10 itfaiye aracı, çok sayıda orman işçisi ve Mahalle Afet Gönüllüleri müdahale etti. Yangında yaklaşık 5 hektar alan yanarak zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-25 23:42:06

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