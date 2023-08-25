Bodrum'da maki yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisinde, saat 18.30 sıralarında çıkan maki yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 10 itfaiye aracı, çok sayıda orman işçisi ve Mahalle Afet Gönüllüleri müdahale etti. Yangında yaklaşık 5 hektar alan yanarak zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-08-25 23:42:06