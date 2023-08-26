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        Bodrum´da 43 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:04 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:05
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        Bodrum´da 43 kaçak göçmen kurtarıldı
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),(DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 43 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ağustos saat 05.45 ve 06.40´ta Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 43 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç idaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-26 13:03:20

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