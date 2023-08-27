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        Marmaris'te ATV ile 'drift' yapan İngiliz turiste 20 bin TL ceza; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:03 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:04
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        Marmaris'te ATV ile 'drift' yapan İngiliz turiste 20 bin TL ceza; o anlar kamerada
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        Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ATV ile drift yapan 18 yaşındaki İngiliz turist Mohammed Zeeshan Qamar'a 20 bin 342 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu. Drift anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Datça Yolu'ndaki boş bir arazide ATV ile drift yapıldığını fark etti. Polis ekipleri, İngiliz turist Mohammed Zeeshan Qamar'a 20 bin 342 TL para cezası kesip, ehliyetine 2 ay el koydu.

        Öte yandan, İngiliz turistin drift yapma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

        2023-08-27 19:02:56

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