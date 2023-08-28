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        BODRUM'DA OTELDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 02:20 Güncelleme: 28.08.2023 - 02:20
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        BODRUM'DA OTELDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
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        Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde otomobille otele gelen 3 kişi ile oteldeki 3 kişi arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille otele gelen kimliğini henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile otelde konaklayan 3 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Oteldekiler ve bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) kendi imkanlarıyla özel hastaneye götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A. (17) da ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

        -Olay yerinden görüntü 

        -Jandarmanın güvenlik çemberi oluşturması

        -Olay yeri inceleme çalışmaları

        -Delil torbasındaki silahın görüntüsü

        -Olay yerindeki çalışmalar

        -Genel ve detay görüntüDHA-Gündem Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-28 02:19:20

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