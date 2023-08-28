Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrumspor'a Sousa'dan iyi haber

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:07 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrumspor'a Sousa'dan iyi haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)GENÇLERBİRLİĞİ'ne deplasmanda 1-0 kaybedip 3'üncü hafta sonunda 1'inci Lig'deki ilk yenilgisi alan Bodrumspor'a kalecisi Diogo Sousa'dan iyi haber geldi. Gençlerbirliği maçının devre arasında rahatsızlanıp oyuna devam edemeyen Portekizli eldivenin yapılan tetkitlerinde midesinden hastalandığı ifade edildi. Mide bulantısı sonucu oyuna devam edemeyen Sousa'da önemli bir bulguya rastlanmadığı ve deneyimli kalecinin bu hafta iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapabileceği bildirildi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

        2023-08-28 11:06:09

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Havada panik
        Havada panik
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!

        Benzer Haberler

        Muğla'da üniversite öğrencileri karanfille karşılandı
        Muğla'da üniversite öğrencileri karanfille karşılandı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı sald...
        GÜNCELLEME - Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı sald...
        BODRUM'DA OTELDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
        BODRUM'DA OTELDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
        Bodrum'da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        Bodrum'da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali konserle devam etti
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali konserle devam etti
        Dalaman "Kitap Günleri" etkinliği sona erdi
        Dalaman "Kitap Günleri" etkinliği sona erdi