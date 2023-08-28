Bodrum açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Ağustos'ta saat 04.15 ve 07.40´ta Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-08-28 11:33:20