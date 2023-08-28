Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:34 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Ağustos'ta saat 04.15 ve 07.40´ta Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-28 11:33:20

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bodrumspor'a Sousa'dan iyi haber
        Bodrumspor'a Sousa'dan iyi haber
        Muğla'da üniversite öğrencileri karanfille karşılandı
        Muğla'da üniversite öğrencileri karanfille karşılandı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı sald...
        GÜNCELLEME - Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı sald...
        BODRUM'DA OTELDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
        BODRUM'DA OTELDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
        Bodrum'da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        Bodrum'da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali konserle devam etti
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali konserle devam etti