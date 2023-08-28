Tedavisi tamamlanan 8 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta ve 5 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı. 70 yaşındaki Selcen Sultan adı yeşil deniz kaplumbağası, güneş enerjisi ile çalışan uydu takip cihazı takip edilecek.

DEKAMER'de tedavisi tamamlanan 3 caretta caretta ve 5 yeşil deniz kaplumbağasının doğal yaşam alanına bırakılması için İztuzu Plajı'nda etkinlik düzenlendi. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ömer Bolat, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, görevliler ile yerli ve yabancı turistler etkinliğe katıldı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Yeşil deniz kaplumbağaları Mersin, Adana, Hatay bölgesine yuva yapıyor. Bu yıl ilk kez Dalyan kumsalında yuva yaptı. Bu kadar ilginç olan, bir kaplumbağayı Avrupa Birliği projesi çerçevesinde geliştirdiğimiz güneş enerjisiyle çalışan cihazla takip edeceğiz. Bundan sonra nerelere göç ettiğini, nerelerde dolaştığını izleme şansına sahip olduk. Yeşil deniz kaplumbağası buraya tekrar yuvalamak için gelmese bile Akdeniz'de nerelere göç ediyor, nerelerde dolaşıyor, nerelerde kışlıyor bunları anlamış olacağız" dedi.

DENİZE BIRAKILDILAR

DEKAMER ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çeşitli nedenlerle yaralanarak merkezde tedavisi tamamlanan 'Siyah Papatya', 'Bella', 'Artemisia' ismi verilen 3 caretta caretta ile 'Selcen Sultan', 'Manolya', 'Defne', 'Calipso' ve 'Aybala' adı verilen 5 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Kaplumbağalar arasında yer alan 70 yaşındaki Selcen Sultan güneş enerjisi ile çalışan uydu takip cihazı takip edilecek.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-08-28 12:08:15