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        Bodrumspor'da Süleyman dönüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:40 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:40
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        Bodrumspor'da Süleyman dönüyor
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        BODRUM, (DHA) - Birinci Lig'de bu hatfa evinde Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Bodrum FK'da Süleyman Özdamır'ın cezası sona erdi. Geçen sezon Pendikspor'la oynanan Play-Off finalinde direkt kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan deneyimli stoperin bu hafta görev verilmesi durumunda sahada olacağı açıklandı. Bodrumspor'de geçen sezon 36 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 301+3 dakika süre alıp 3 kez fileleri sarstı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-08-29 10:39:39

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