Bodrumspor'da Süleyman dönüyor
BODRUM, (DHA) - Birinci Lig'de bu hatfa evinde Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Bodrum FK'da Süleyman Özdamır'ın cezası sona erdi. Geçen sezon Pendikspor'la oynanan Play-Off finalinde direkt kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan deneyimli stoperin bu hafta görev verilmesi durumunda sahada olacağı açıklandı. Bodrumspor'de geçen sezon 36 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 301+3 dakika süre alıp 3 kez fileleri sarstı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2023-08-29 10:39:39