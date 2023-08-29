Bodrum'da 118 kaçak göçmen kurtarıldı, 18 kaçak göçmen yakalandı
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 118 kaçak göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Ağustos'ta saat 01.45, 05.50 ve 09.20'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 118 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı tarihte saat 01.00'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan 136 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-08-29 11:37:27