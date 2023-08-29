Kısırlaştırılmaya götürülen kedi, aracın camını başıyla kırıp kaçtı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kısırlaştırılmak için barınağa getirilen kedi, hafif ticari aracın camını başıyla kırıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ülker, önceki gün sokak kedisini kafese koyup, kısırlaştırmak için Torba'daki Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne getirdi. Aracını park eden Ülker, kedinin kafesten çıktığını fark etti. Ülker'in aracın arka camından yakalamaya çalıştığı kedi, başıyla camı kırıp, dışarı atladı. Kaçan kedi önce araçtan uzaklaştı ardından tekrar aracın yanına gelip, sonra yeniden kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KIRILAN CAM 30 BİN LİRA AMA ÖNEMLİ DEĞİL'

Aracın camının sağlam olduğunu belirten Ülker, "Kendimi hayvanların bakımına adadım diyebilirim. Mahalledeki kedileri toplayarak kısırlaştırma işlemi için düzenli olarak getiriyorum. O gün de mahalleden kısırlaştırma işlemi için 3 kedi getirdim. Bakım merkezine götürmek için araçtan inince birinin kafesini açıp, kaçtığını gördüm. Onu yakalamaya çalışırken bir anda başıyla camı kırıp, kaçtı. Bir insanın bile kıramayacağı camı, bir kedinin başıyla kırmasına çok şaşırdım. Camda herhangi bir çatlak yoktu. Sağlam camı tek hamlede kırdı. Aracın kırılan camı 30 bin lira ama önemli değil. Önemli olan kaçan kedinin iyi olması, umarım yaralı değildir. Buraya arada gelip, tekrar bulmaya çalışıyorum. Bulursam onu aldığım yere geri götüreceğim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-08-29 15:59:56