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        Bodrum FK'da Taşdemir'den öz eleştiri 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:57 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:58
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        Bodrum FK'da Taşdemir'den öz eleştiri 
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        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)1'inci Lig'de pazar günü Ümraniyespor'la evinde oynayacağı 4'üncü hafta maçının hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade etti. İlk 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, "İk senedir bu ligdeyiz ve üzerinde durduğumuz nokta, takımımızın oyun olarak hem bizde hem de izleyenlere keyif vermesi. Dolayısıyla bu sezona başlangıç o açıdan biraz yavan oldu" dedi.

        İsmet Taşdemir, "Eksiklerimizi biliyoruz, gidermeye çalışıyoruz. Sakatlarımız var, sakat olan oyuncularımızın koşulara başlaması bir nebzede olsun sevindirici. Bununla beraber Erkan ve Pedro'nun sakatlığı bizi birazcık daha sıkıntıya soktu. Yeni gelen arkadaşlarımızın uyumuyla biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bunu en kısa sürede atlatıp özellikle milli aradan sonra çok daha farklı bir duruma gelmek istiyoruz" diye konuştu.

        Taşdemir, Ümraniyespor maçını kazanıp milli araya moralli girmek istediklerini söyledi.

        MUHAMMED: "HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

        Bodrumspor'un tecrübeli oyuncularından Muhammed Gönülaçar, "Hedefi olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. Süper Lig kapısından dönüp, tekrar şampiyon olmak için uğraş veren, iyi transferler yapan bir takıma geldim. Hedefimiz şampiyonluk, o yolda ilerlemek istiyoruz. Geçen hafta haksız bir penaltı ile mağlup olduk. Elimizden gelen tüm mücadeleyi vererek devam ediyoruz. Bu hafta içeride oynuyoruz, taraftarı yanımıza bekliyoruz. Coşkulu bir taraftarımız var, onların desteğiyle bu yolda daha iyi başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" yorumu yaptı.

        Yeşil-beyazlı ekipte tecrübeli yıldız Süleyman Özdamar'ın kart cezası sona ererken, sakatlığı devam eden Kenan Özer bireysel antrenmanlara başladı. Musah Mohammed'in tedavisi sürerken, Pedro ve Erkan Değişmez de sakatlık yaşadı. Tecrübeli oyuncuların durumlarının maç gününe kadar netlik kazanacağı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Antrenmandan detay

        İsmet Taşdemir röp.

        Muhammed Gönülaçar röp.

        Genel ve detay görüntü DHA-Spor Türkiye-Muğla

        2023-08-30 12:56:06

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