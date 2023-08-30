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        Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:06 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:07
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        Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı
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        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, son 1 haftada düzenlenen 10 uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucunun yanı sıra peynir tenekesine gizlenmiş 1 kilo 711 gram kubar esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-28 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere 10 operasyon yaptı. Operasyonlardaki aramada peynir tenekesine gizlenmiş 1 kilo 711 gram kubar esrar, 281 gram metamfetamin, 9,39 gram skunk, 499 sentetik hap, 12 parça sentetik kannabinoid, 83 ecstasy, 2 bin 540 lira, 430 euro, 60 paunt, 3 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, 47 şüpheliye ise 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-30 15:05:32

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