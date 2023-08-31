Bodrum'da motoryatta 56 kaçak göçmen yakalandı
Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla motoryatla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Ağustos'ta saat 06.30'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla motoryatla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-08-31 13:53:30