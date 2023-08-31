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        Muğla'da 1 hektar orman yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:53 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:54
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        Muğla'da 1 hektar orman yandı
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        Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi arasındaki ormanda çıkan yangında, 1 hektar alan zarar gördü.

        Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi ile Bozdoğan'ın Hışımlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY

        2023-08-31 15:52:04

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